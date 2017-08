Unfälle mit iPhone am Steuer: Apple sieht sich nicht verantwortlich

In Los Angeles musste sich Apple in Bezug auf Autounfälle durch iPhone-Nutzung rechtfertigen.

Das Thema Smartphones am Steuer ist in den letzten Monaten und Jahren immer relevanter geworden.

In Los Angeles wurde im Januar 2017 eine von bereits mehreren Klagen dieser Art gegen Apple eingereicht, weil die Firma in Bezug auf dieses Thema Profit gegenüber Kundensicherheit bevorzuge.

Geklagt hatte ein Mann, der mit einem Auto kollidierte, dessen Fahrer durchs Chatten mit seinem iPhone abgelenkt war. Apple wies als Reaktion darauf hin, dass die Firma dafür in keiner Weise verantwortlich gemacht werden könne, wie Macrumors berichtet.

Fahrer seien für ihre Aktionen beim Autofahren komplett selbst verantwortlich. Apple würde die Nutzung des iPhone am Steuer auch auf keinen Fall befürworten oder gar empfehlen.

iOS 11 arbeitet gegen Nutzung des iPhone am Steuer

Für das im Herbst kommende iOS 11 wird mit „Nicht Stören beim Autofahren“ sogar eine gegen diesen Trend arbeitende Funktion hinzugefügt. Sie verhindert, dass eingehende Push-Nachrichten während der Fahrt angezeigt werden.

Das Urteil in Los Angeles muss unter Berücksichtigung von Apples Aussagen noch gefällt werden. In Texas hingegen wurde am Donnerstag ein ähnlicher Fall bereits zugunsten von Apple entschieden. Die Firma ist also auch im neuen Fall tendenziell im Recht.