Umfrage: 71 % wollen Kopfhörer-Anschluss beim iPhone zurück

Eine neue Umfrage bei Yahoo Finance beschäftigt sich mit dem Wegfall des Kopfhörer-Anschlusses.

War das Thema, dass iPhone 7 und iPhone 7 Plus ohne Kopfhörer-Anschluss ausgeliefert werden, nicht schon erledigt? Offenbar doch nicht, jedenfalls wenn es nach der neuen Yahoo-Umfrage geht.

7700 User nahmen teil. 71 Prozent der Besitzer eines iPhone 7 oder 7 Plus gaben an, dass sie sich den Kopfhörer-Anschluss in der nächsten Geräte-Generation zurückwünschen.

Noch ein interessantes Ergebnis: 73 Prozent der teilnehmenden Android-User erklärten in der Umfrage, sie würden deshalb nicht zum iPhone wechseln, da der Kopfhörer-Anschluss in den neuen Modellen fehlen würde.

Weitere Kennzeichen aus der Umfrage: Zwei Drittel der Teilnehmer stimmten der Aussage zu, der Wegfall des Kopfhörer-Anschlusses sei „ein Problem“. 40 Prozent erklärten, sie hätten zumindest überlegt, kein iPhone mehr zu kaufen, nachdem bekannt wurde, dass es keinen Kopfhöreranschluss gibt.

Kurz vor den neuen Modellen im Herbst: Wie sieht es bei Euch aus? Wirklich noch Sehnsucht nach dem Kopfhörer-Anschluss?