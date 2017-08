Tipps: Gute Cases, die Euer iPhone 7 und 7 Plus schmücken

Jedes iPhone hat ein Recht darauf, gut geschützt zu sein – aber wie?

Es gibt hunderte Schutzhüllen für das iPhone. Über viele hat iTopnews bereits berichtet. Das optimalste Modell in Sachen Preis, Look, Farbe und Machart zu finden, ist gar nicht so einfach.

Passender Schutz für jedes iPhone

Da wir nahezu täglich nach guten Cases gefragt werden, haben wir für Euch wieder mal ein kleines Special mit Cases aufgelegt, die Ihr Euch mal ansehen solltet, wenn Ihr gerade auf der Suche nach einem passenden Schutz für Euer iPhone seid.

Apple Cases auf einen Blick

Zum Start zunächst die offensichtlichen Tipps: Apples Hüllen für das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus. Hier gibt es einmal das Silikon-Case in zwölf verschiedenen Farben für 39 Euro bzw. 45 Euro. Wer es edler mag, greift zum Leder Case in einer von zehn Farben für 55 bzw. 59 Euro.

LuMee Duo Case mit Leuchtelementen

Außerdem ein Highlight im Sortiment des Apple Online Stores: Das LuMee Duo Case mit Leuchtelementen. Wir berichteten bereits im Februar über das Case, das Fotografen hilft, ihre Objekte aufzuhellen. Aber auch als ’normale‘ Taschenlampe oder Abendbeleuchtung macht sich das Gadget gut.

Zusätzlich gibt es natürlich auch viele andere Hersteller, die Cases für das iPhone 7 (Plus) und viele weitere iPhone-Modelle im Programm haben.

In deren Angebot findet sich alles – von transparenten Hüllen, solchen in knackigen Farben, Cases mit Militär-Look und mehr. Natürlich könnt Ihr auch Hüllen selbst gestalten. Das sorgt für mehr Individualität.

Gute Optionen für Cases – von Speck über Spigen bis zu DeinDesign.Ca

Speck Presidio klar: Transparent und edel kommt dieses leichte Case aus Kunststoff daher. Trotz seines extrem geringen Gewichts von unter fünf Gramm ist es extrem stabil – und Ihr seht alles von Eurem schönen iPhone.

Speck Presidio neon: Wer es etwas bunter mag, greift zu den farbigen Neon-Cases derselben Firma. Diese sind ebenso leicht, kommen aber in knalligen Orange-, Grün- und Gelbtönen daher.

hardwrk ultra-slim Case: Drei Gramm wiegt diese Kunststoff-Hülle, die sich so elegant an die Form Eures iPhone schmiegt, dass Ihr kaum merken werdet, dass es da ist. Außer in Schwarz gibt es noch andere Farboptionen wie Silber oder Olivgrün.

Individuelle Cases: Mit DeinDesign. lassen sich Handyhüllen ganz einfach selbst gestalten. Das setzt Eure Kreativität frei. Egal, ob Ihr das Case selbst nutzt oder verschenkt – immer gilt: Gerade ein solches Design hat einen individuellen Charakter (ab 19,95 Euro).

Spigen Soft Flex: Dieses Case ist aus Silikon gefertigt und bietet neben dem Geräte-Schutz eine griffige Rückseite. Das Material ist elastisch, bricht also nicht so schnell, wenn Ihr das iPhone mal aus der Hülle nehmt.

Caseology: Für Fans von edleren Finishs könnte dieses gold-schwarze Case interessant sein. Es bietet außerdem eine doppelte Schutzschicht mit Militärpanzerung – wiegt aber dennoch kaum mehr als 20 Gramm.

Ballistic UT1740: Noch mehr Schutz liefert das Ballistic-Case mit urbanem Look und verstärkten Ecken für das iPhone 7 (Plus). Außerdem sind die Ränder erhöht, sodass weniger Gefahr fürs Display besteht.

X-Doria Defense Lux: Mit diesem Case aus Kohlefaser ist Euer iPhone 7 (Plus) nicht nur gepanzert – sondern sieht auch noch absolut gesichert aus. Entsprechend schwerer als die anderen Schutzlösungen ist dieses Zubehör von X-Doria natürlich auch.