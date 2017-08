Tim Cook verurteilt Hass, Apple spendet 2 Mio. Dollar für Charlottesville

In einer Mail an alle Mitarbeiter hat sich Tim Cook zum Rassismus in Charlottesville geäußert.

Schon am Montag, einen Tag nach den Ausschreitungen bei einer rassistisch motivierten Demonstration im US-amerikanischen Charlottesville, zeigte sich Tim Cook auf Twitter bestürzt – iTopnews.de berichtete. Nun hat Cook seine Meinung in einer Mail an seine Mitarbeiter genauer ausgeführt.

Er verurteilt darin Hass in jeder Form und bezeichnet ihn als „Krebs, der alles zerstören kann, wenn er nicht bekämpft wird“. Anstelle von Hass sollten der gesunde Menschenverstand und Gleichheit Prinzipien des Handelns sein.

Cook stellte sich in der Mail außerdem explizit gegen US-Präsident Trump: Trumps Ansicht, dass nationalsozialistische Gewalttäter und Demonstranten, die sich gegen diese stellen, als gleichwertig zu behandeln seien, teile er nicht.

Apple werde darum auch zwei Millionen US-Dollar an die Menschenrechtsorganisationen Southern Poverty Law Center und die Anti-Defamation League spenden, die in Charlottesville und dem gesamten Staat Virginia aktiv sind. Apple-Kunden sollen bald die Möglichkeit haben, über iTunes ebenfalls einen Beitrag zu leisten, wie 9to5Mac berichtet.

Apple sperrt Apple Pay für Seiten von Rechtsextremen in den USA

Einige Stunden vorher hatte Apple bereits einen anderen Schritt gegen rechtsextreme Organisationen im Internet getätigt: Laut einem Artikel von BuzzFeed wurde Gruppen, die für sogenannte „white supremacy“, also die Überlegenheit der weißen „Rasse“ einstehen, die Apple Pay-Funktion auf ihren Webseiten gesperrt.