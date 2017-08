Tim Cook bestürzt über rassistische Ausschreitungen in USA

Sicher habt Ihr von den gewalttätigen und rassistischen Ausschreitungen in den USA gelesen.

In Charlottesville im US-Bundesstaat Virgina wurde eine junge Frau bei einer Attacke von einem Auto getötet, das in die Menge der Demonstranten gerast war. 19 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Bei Twitter hat sich jetzt auch Tim Cook mit einem kurzen Statement gemeldet. Er schrieb: Gewalt und Rassismus hätten in den USA kein Platz, die Vorfälle in Charlottesville seien herzzerreißend.

Heartbreaking scenes in #Charlottesville. Violence and racism have no place in America. — Tim Cook (@tim_cook) August 12, 2017

Cook hat sich in der Vergangenheit immer wieder gegen Rassimus und für Vielfalt in der ameriakanischen Gesellschaft ausgesprochen, ganz in der Apple-Tradition, die sich bekanntlich seit je her mit den Werten von Martin Luther King solidarisch erklärt hat.

Neben Tim Cook haben auch die Clintons, Barack Obama und die Trumps (Ivanka deutlicher als Donald) die Vorfälle kritisiert.