TestFlight: Apple setzt Limit auf 10.000 Tester hoch

Apple hat die Obergrenze für Tester bei seinem TestFlight-Programm in der Nacht hochgesetzt.

Eine App kann somit nun von bis zu 10.000 Usern gleichzeitig getestet werden. Zuvor war der Beta-Test einer App auf 2000 Nutzer limitiert.

Apple begründet den Schritt damit, dass Entwickler jetzt noch mehr wertvolles Feedback von Usern erhalten können, bevor sie ein Programm in den App Store stellen.

TestFlight makes it simple to invite testers using just their email address and lets testers quickly provide feedback within the TestFlight app.