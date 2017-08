Test: Sicherheit der Apple ID Webseite „gut“, Spotify unsicher

Die Passwort-Sicherheit der Apple ID Webseite wurde von Experten für gut befunden.

Apples Online-Login für hauseigene Privatkunden-Accounts war zusammen mit 36 anderen Consumer- und 17 Business-Webseiten Gegenstand der Dashlane-Studie 2017 für Passwort-Sicherheit. Alle Webseiten wurden zum Vergleich auf fünf Kriterien für guten Passwort-Schutz getestet.

Apple bestand vier der fünf Proben – einzig bei dem machtvollsten Hacking-Angriff, einer Brute-Force-Attacke, konnte illegal Zugriff erlangt werden. Diese Methode arbeitet mit einer Masse an automatisch generierten Passwörtern, um das System zu überlasten und zugleich womöglich per Zufallstreffer hineinzugelangen.

Das Problem daran war, so die Prüfer in ihrem Bericht, dass die Apple ID Webseite nicht – wie eigentlich üblich – per sogenanntem RECAPTCHA-Code fragte, ob der zugreifende User kein Roboter ist.

Netflix, Spotify, Uber, Pandora und Amazon mit null Sternen

Dennoch ist Apple ganz oben beim Ranking dabei, nur GoDaddy, QuickBooks und Stripe waren besser. Es gab übrigens auch Webseiten, die tatsächlich null von fünf Sternen erhielten – und die sind sogar nicht unbekannt: Netflix, Pandora, Spotify, Uber und Amazon Web Services hielten den Tests allesamt nicht stand.