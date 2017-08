Telekom startet Reservierungs-Service für iPhone-Modelle 2017

Als erster deutscher Mobilfunkanbieter legt die Telekom Richtung iPhone 8 los.

Ab heute hat dort der Reservierungs-Service für die diesjährigen iPhones begonnen. Das Prozedere ähnelt denen der vergangenen Jahre: Der Name iPhone oder gar der Name iPhone 8/iPhone 7s/iPhone 7s Plus fällt nicht. Stattdessen heißt es „Reservierungs-Service für Smartphone-Neuheiten“.

Der Hintergrund der Aktion: Bei Erscheinen des neuen Geräts erhaltet Ihr dann ein Vorkaufsrecht. Motto: „First come, first serve“. Die Telekom verspricht: Wer sich sein Premierenticket frühzeitig sichert, erhält sein Wunschmodell als einer der ersten Kunden.

Notiz am Rande: Bei uns hat das im letzten Jahr mal gar nicht geklappt. Wir hatten unser Premierenticket nach wenigen Minuten, sollten dann aber unser iPhone 7 Plus erst rund 7 Wochen nach Erscheinen erhalten. Hoffen wir mal, dass es dieses Mal besser läuft.

Wer sein Premieren-Ticket bucht, und wir haben es wieder getan, der erhält eine entsprechende Bestätigungsmail. In der Mail findet sich noch ein Extra-Bonus. Im Telekom-Shop wird Euch ein Rabatt auf die AirPods gewährt.

AirPods sofort lieferbar – mit 15 Prozent Rabatt

Sie sind – iTopnews.de berichtete – dort mit nur „1 bis 4 Tagen Lieferzeit“ erhältlich. Bei Apple beträgt die Versandzeit derzeit 4 Wochen.