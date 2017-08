Tekken Mobile: Jetzt registrieren für iOS-Version des Kult-Games

Bandai Namco startet den mobilen Ableger des beliebten Kampfspiels als Soft-Launch.

In Kanada ist Tekken Mobile für iOS bereits erschienen. Bandai Namco Entertainment hat sich für einen sogenannten Soft-Launch entschieden. Der Start in anderen Ländern und bei uns erfolgt also mit Verzögerung.

Auf der deutschsprachigen Website zum Spiel könnt Ihr euch bereits vorab registrieren, zum Dank erhaltet Ihr exklusive Belohnungen.

Mehr als 100 Charaktere

Tekken Mobile erscheint als Free-to-Play. Wir hoffen auf begrenzte und sinnvolle In-App-Käufe.

Mit 100 spielbaren Charakteren wird das Game ausgeliefert. Durch Upgrades und Freischaltung lassen sich für jeden Charakter 20 spezielle Moves nutzen.

Ein ausgefeilter Story-Modus, Live-Events mit täglich wechselnden Challenges und Online-Versus-Kämpfe runden das Spielkonzept ab.