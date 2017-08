Störung: Telekom, Facebook und Instagram mit Problem

Einige bekannte Dienste leider heute teilweise unter Störungen und Auszeiten.

In den letzten Stunden haben sich hier so einige Mails zum Thema angesammelt. Betroffen sind in erster Linie die Telekom, Facebook und Instagram. Die Unternehmen selbst haben die Probleme inzwischen auch eingeräumt.

Facebook erklärte die längeren Ausfallzeiten unter anderem mit nötigen „Wartungsarbeiten“, gleiches gilt für Instagram. Auch die Telekom hat ihre Kunden heute abgehängt und tut es in einigen Teilen Deutschlands noch. IP-Telefonie und Internet sind gestört.

Wenn Ihr also bei diesen Diensten auch Probleme habt oder hattet: Ihr seid nicht allein. Und es liegt nicht an Euch oder Euren Geräten (danke für alle Mails).