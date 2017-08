Stark reduziert: Logitech Pop Schalter für HomeKit und Verstärker-Kühlschrank

Logitech hat den Smart-Home-Button Pop im Frühjahr HomeKit-kompatibel gemacht.

Der Schalter wird mit einer iPhone-App verbunden und kann dann programmiert werden, um viele verschiedene Aufgaben zu erledigen.

Heute ist der Zusatzschalter bei MediaMarkt für 19,49 statt 37,49 Euro erhältlich. Ein stattlicher Rabatt!

Dabei lassen sich die Schalter mit bis zu drei Aktionen belegt. Möglich sind: eine Aktion, zwei Aktionen oder ein langer Druck auf die Taste. Unterstützt werden unter anderem Sonos, Harmony, Hue und weitere Produkte.

Seit dem letzten Update wird auch HomeKit unterstützt. Ein Neukauf ist dazu nicht nötig – die Hardware bleibt Up-To-Date. Für 128,90 Euro bekommt Ihr das Starter-Set (hier bei Amazon ansehen), bestehend aus zwei Buttons und einer passenden Bridge.

Alles zum Thema HomeKit findet Ihr hier bei iTopnews.

Extra-Tipp: Marshall-Kühlschrank

Auch bei MediaMarkt hat unser Leser Thorben (vielen Dank) einen witzigen Kühlschrank entdeckt. Der Marshall Fridge 3.2 ist heute auch als Deal erhältlich. Er kostet normalerweise fast 440 Euro.

Der Kühlschrank ragt aus dem Einheits-Design von Bauknecht & Co. deutlich aus, lehnt sich an die Marshall-Verstärker und Speaker an. Kann zwar kühlen (72 Liter), was ja gerade in dieser heißen Jahreszeit ein Segen ist. Auch wenn er so aussieht: Musik abspielen oder wie ein Verstärker regeln kann er leider nicht. Ein optischer Gag halt für Euren Partykeller oder Balkon…