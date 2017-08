Smartphones: So sehr schaden sie der Psyche

Smartphones haben einen enormen Einfluss auf die Psyche gerade junger Nutzer.

Und diese Auswirkungen sind alles andere als positiv. Davon geht zumindest die Psychologieprofessorin und Autorin Dr. Jean Twenge von der San Diego State University aus. Sie spricht von einem „radikalen“ Einfluss der Smartphonenutzung auf das Verhalten und die psychische Gesundheit von US-Teenagern.

Die eindringliche Mahnung der Professorin: „Die Ankunft des Smartphones hat jeden Aspekt des Lebens von Teenagern radikal verändert. Die Zahlen depressiver Teenager und von Selbstmorden sind seit 2011 geradezu explodiert. Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass die iGeneration vor der größten mentalen Gesundheitskrise seit Jahrzehnten steht. Und ein großer Teil dieses Niedergangs ist auf ihre Smartphones zurückzuführen.“

Weniger Schlaf, einsamer, weniger Rendevouz und Sex

Dr. Twenge untermauert ihre Thesen mit jeder Menge Zahlen und Grafiken, die alle 2007, den Start des ersten iPhones, als Ausgangsbasis verwenden. Die Zahlen zeigen, dass Teenager heute im Vergleich zu damals weniger Zeit mit Freunden verbringen, seltener den Führerschein machen, weniger Rendezvous und Sex, weniger Schlaf, aber mehr Einsamkeitsgefühle haben.

Schnelle und einfache Lösungen kann auch die Professorin nicht anbieten. Ein wichtiger erster Schritt wäre, die Nutzung zumindest etwas zurückzufahren. Zweieinhalb Stunden täglich nutzen US-Teenager heute im Durchschnitt ihr Smartphone. Schon eine leichte Reduzierung auf unter zwei Stunden hat in Studien deutliche Verbesserungen beim psychischen Zustand der jungen Leute gebracht.

iPhone-Kritik im Magazin von Laurene Powell Jobs

Kurioser Nebenaspekt: Twenges überaus lesenswerter Artikel „Hat das Smartphone eine Generation zerstört?“, ihre Ausführungen über die bedenklichen Auswirkungen des iPhones, sind in The Atlantic erschienen – also ausgerechnet in dem Magazin, an dem Steve Jobs‘ Witwe Laurene Powell Jobs gerade die Mehrheit erworben hat. (via 9to5Mac)