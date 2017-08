Sky Guide erstmals nach langer Zeit wieder gratis

Sky Guide hat erst kürzlich neue detaillierte, hochauflösende Karten erhalten.

Aktuell ist die App gratis statt 3,49 Euro zu haben, passend zur Sonnenfinsternis am Montag (leider nur in den USA zu sehen). Die Astronomie-App ist dank des Add-On „Supermassiv“ (11,49 Euro In-App) noch besser geworden. Über zwei Jahre hatten die Entwickler an diesem neuen Angebot gearbeitet – dessen Name auch wirklich Programm ist.

Mit dem Paket zeigt die App inzwischen über 114 Millionen Sterne, den kompletten NGC/IC-Katalog, an. Darüber hinaus gibt es noch geführte Touren durch den neuen Karten-Kosmos.

Historische und kommenden Kometen

Aber auch ohne das Add-On gibt es viel zu sehen: historische und kommende Kometen, eine Merkurkarte und einiges mehr. (ab iOS 9.0, ab iPhone 5s, deutsch)