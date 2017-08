Schaffen es Intels neue Super-Prozessoren in den iMac Pro?

Intel hat die Starttermine für die neuen i9-Prozessoren der X-Serie bekanntgegeben.

In den kommenden Monaten wird der Chip-Hersteller demnach in zwei Runden die neuen Flaggschiff-Modelle mit 12, 14, 16 und 18 Kernen vorstellen. Den Anfang macht am 28. August der 12-kernige i9-7920X, alle anderen Prozessoren kommen am 25. September.

Unter letzteren ist auch der 18 Kerne starke i9-7980XE mit einer Taktung von 2,6 GHz und einem Turbo Boost bis zu 4,2 GHz. Alle neuen Chips eignen sich laut Intel hervorragend für professionelle Software-Entwicklung und sollen VR-Performance um bis zu 20 Prozent verbessern.

Keine neuen Intel-Chips im iMac Pro?

Was sie dagegen nicht unterstützen ist ECC-RAM – Arbeitsspeicher, der auf die Verhinderung von Code-Problemen vorbereitet ist. Dieser RAM-Typ soll, wie sich appleinsider erinnert, im für den Dezember angekündigten iMac Pro verbaut sein. Damit dürfte es wohl eng werden für die neuen Intel-Super-Prozessoren im iMac Pro – leider.