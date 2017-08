Roaming: Erster Anbieter verstößt gegen neues EU-Gesetz

Die Abschaffung der Roaming-Gebühren versuchen Anbieter teilweise zu umgehen.

Seit 15. Juni gilt in EU-Ländern ein neues Gesetz, welches zusätzliche Roaming-Gebühren innerhalb der Union verbietet – iTopnews.de berichtete. Netzanbieter mussten von diesem Termin an auf alle derartigen Gebühren verzichten – was offenbar nicht alle machen bzw. einige umgehen wollen.

Wie Teltarif berichtet, muss der österreichische Anbieter Telering vier Smartphone-Tarife vom Markt nehmen, da er unrechtmäßig im Ausland Gebühren verlangt hat. Diese wurden zwar nicht explizit als solche bezeichnet, aber es wurden regulär drei Euro mehr für Kunden fällig, die die Tarife auch im Ausland nutzen wollen.

DeutschlandSIM könnte ein ähnliches Verfahren drohen

In Deutschland droht ein derartiges Verbot von Tarifen laut dem Teltarif-Bericht dem Anbieter DeutschlandSIM. Hier gibt es „nationale“ und „internationale“ LTE-Verträge, die mit verschiedenen Kosten verschiedene Leistungen beinhalten. Ein Verfahren könnte mit einem Verstoß gegen das Aufpreis-Verbot des Gesetzes begründet werden.