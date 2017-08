RED RAVEN: Neues Kamera-Kit für Profis exklusiv bei Apple

Das neue RED RAVEN Kamera Kit ist erschienen – und wird exklusiv von Apple vertrieben.

In einem großen Gadget-Koffer kommt das Paket aus Kamera-Produkten der Hightech-Firma RED, dem einzigartigen Hersteller von modularen Kamera-Systemen, daher. Es enthält alle wichtigen Module, die Ihr braucht, um hochwertige Filmaufnahmen zu erzielen.

Apple hat sich exklusiv die Vertriebslizenz am neuen Kit gesichert und vertreibt es ab sofort im Online Store und in Retail Stores. Auch Apple Kurfürstendamm in Berlin hat es zeitnah auf Lager.

bei Apple ansehen und bestellen:

RED RAVEN Kamera Kit

Mit enthalten im 16,999 Euro teuren Lieferumfang ist die 4,5K Kamera BRAIN, ein 4,7“ Touch Monitor für Bildvorschauen, ein Griff, ein Expander, ein Speichermodul, zwei Batterien, ein Kartenleser, ein Sigma 18-35mm Objektiv, ein Kamera-Case – und eine integrierte Lizenz für Final Cut Pro X.

RED RAVEN: 1,59 Kilo, 4,5K-Qualität, 120fps

Die nur 1,59 Kilo schwere Kamera nimmt neben 4,5K-Qualität auch mit 120fps und dem hochauflösenden REDCODE RAW-Format aufnehmen. Dabei ist das Gerät auch sehr robust – und somit eine optimale, kompakte Lösung für Profis, die nach einer neuen Alternative im Highend-Segment suchen.