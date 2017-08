Nach Beta 6 von iOS 11 für Entwickler am heutigen Abend geht es weiter.

Soeben hat Apple die Public Beta 5 von iOS 11 freigegeben. Alle Public-Beta-Tester können zu später Stunde jetzt noch den Download anwerfen. Public Beta 5 und Beta 6 von iOS 11 sind identisch.

In erster Linie gab es heute Abend in der Entwickler-Beta Bugfixes, z.B. bei der Familienfreigabe, beim App Store und in der Telefon-App sowie in der hauseigenen Apple-Notizen-App.