Pilot sendet Bild via AirDrop in 10.700 m Höhe an anderes Flugzeug

Apples AirDrop-Technologie ist bei uns im täglichen Arbeitsablauf eine feine Sache.

Auch privat werfen wir über AirDrop mal das eine oder andere Foto auf dieses oder jenes Gerät. Ihr kennt und schätzt das sicher auch.

Jetzt gibt es ein neues Video zum Thema AirDrop, das rekordverdächtig sein dürfte. Sofern es kein Fake ist…

Der YouTuber LouB747 hat es hochgeladen. Er will demonstrieren, wie er in 10.700 Meter Höhe aus seiner Maschine ein Bild an eine „neben ihm“ fliegende Singapur-Airlines-Maschine via AirDrop (erfolgreich) sendet. Diese befand sich laut seinen Ausagen auf fast 11.000 Metern Höhe.

Apple selbst gibt für AirDrop eine deutlich geringe Reichweite von rund 9 Metern (am Boden) an. Hmmmh, sagen wir so: Ein bisschen mysteriös, aber auf jeden Fall unterhaltsam. Aber nehmt es mit einer Prise Salz Skepsis zur Kenntnis, bitte.