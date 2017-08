Offiziell: iPhone 8 Event am 12. September im Steve-Jobs-Theater

Breaking News. Soeben hat Apple den Event-Termin offiziell bestätigt.

Das iPhone 8 Event, auf dem neben dem OLED-Jubiläumsmodell auch ein neues iPhone 7s, ein neues 7s Plus, eine neue Apple Watch 3 und ein Apple TV 5 mit 4K präsentiert werden, steigt am 12. September im Steve-Jobs-Theater im Apple Park.

Motto: „Lasst uns an unserem Platz treffen“ – „Let’s meet at our place“.

Dann erwarten wir auch die Freigabe von iOS 11, tvOS 11, watchOS 4 und macOS High Sierra für alle Nutzer.