Neues iPhone SE angeblich im Frühjahr 2018

Habt Ihr auch schon nicht mehr damit gerechnet, dass es ein neues iPhone SE geben wird?

Noch Mitte Juli hieß es in Analystenkreisen, das iPhone SE werde kein neues Modell mehr spendiert bekommen. Dies klang plausibel, doch aus Indien gibt es jetzt neue Spekulationen.

Apple-Zulieferer Wistron will demnach seine Produktionskapazitäten in Indien ausbauen. Wistron, so meldet es Focus Taiwan, habe den Zuschlag für das kommenden SE-Modell erhalten.

Zunächst solle das Upgrade nur Indien, mit dem Ausbau der Produktions-Kapazitäten sollen dann spätere Geräte-Tranchen angeblich auch außerhalb Indiens in den Handel gehen. Gerade für den indischen Markt benötigt Apple ein günstiges Modell.

Neuer Formfaktor a la iPhone 7?

In dem Bericht heißt es weiter, mit dem nächsten Modell könne sich auch der Formfaktor ändern und sich dem iPhone 7 angleichen. Angebliche Specs behauptet das Portal tekz24 zu kennen:

A10 Chip

2 GB RAM

32 und 128 GB

12 MP/5 MP-Kamera

1700 mAh Akku

etwas dünnerer Rand

neuer iPhone-7-ähnlicher Formfaktor

Zweifel sind angebracht. Wir lassen uns im Frühjahr aber gern überraschen. Sicherlich wünscht sich der eine oder andere tatsächlich noch mal ein neues 4″-iPhone. Ich selbst gehöre nicht dazu, mein 5,5″ iPhone 7 Plus ist mir fast noch zu klein…