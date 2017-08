Neue Initiative: Programmiersprache Swift an immer mehr Unis

Apple bietet jetzt an mehr Hochschulen jetzt Swift-Kurse an.

Was mit der iPad-App Swift Playgrounds begonnen hat, wächst immer weiter: Apple will, zunächst vor allem in den USA, junge Menschen zum Programmieren bringen.

Dazu werden 30 weitere sogenannte Community Colleges, lokale Hochschulen, mit Swift-Kursen ausgestattet.

In Austin/Texas startet das erste einjährige Lehrangebot schon im Curriculum von 2017/18 – für über 74.000 Lernende. Durch bessere Ausbildung von Jugendlichen und Erwachsenen sollen mit Hilfe des Projekts mit der Zeit über 10.000 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Programmieren lernen: Ein wichtiges Thema für Tim Cook

Alle Swift-Lernkurse wurden von Apple-Entwicklern speziell für Neueinsteiger entwickelt. Die Initiative liegt Apple CEO Tim Cook sehr am Herzen. Er bezeichnete es bei einem Meeting auch gegenüber US-Präsident Trump als ein wichtiges Anliegen, das die Zukunft der USA bestimmen würde.

Apples Mühen verzeichnen auch bereits erste Erfolge: Im Juni konnte in Neapel an der neu ins Leben gerufenen Entwickler-Akademie der erste Abschluss gefeiert werden – iTopnews.de berichtete.