Neu: Mit PayPal in der Skype-App Geld versenden

Skype erlaubt ab sofort das Versenden von Geld via PayPal in seiner iOS-App.

Das neue Feature wird in diesen Stunden in 22 Ländern, darunter auch Deutschland und Österreich, ausgerollt. Wir sehen das Update noch nicht, doch in Kürze soll es hierzulande bereitstehen, verspricht Skype.

Einzige Voraussetzung, damit Ihr starten könnt: Ihr müsst Euren PayPal-Account im Skype-Profile hinterlegen.

Und so funktioniert der Geldtransfer:

In einem Chat swipt Ihr nach rechts, drückt auf den neuen Button zum Geld-Versenden und folgt den weiteren Anweisungen, die PayPal dann im Hintergrund erledigt.

Natürlich ist es möglich, Transaktion auch in jeweiligen Landeswährungen vorzunehmen. Berechnet wird der offizielle Umrechnungskurs. Fürs Geldversenden müsst Ihr das neue Update der Skype-App laden, für den Erhalt des Geldes reicht auch die Installation der Vorgängerversion – weitere Details direkt bei Skype.