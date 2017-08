Netflix: Alle neuen Highlights im September (Liste)

Auch im September hat Netflix viele neue Streaming-Titel im Programm.

Jeden Monat erweitert sich der Katalog, den Premium-Kunden genießen können.

Unser Highlight im September ist der Start der dritten Staffel von Narcos, gleich am ersten Tag des neuen Monats. Auch für Designated Survivor in Staffel 2 halten wir bereit. In der Hauptrolle: Kiefer Sutherland. Schon Season 1 hat uns überzeugt.

Auf diese Highlights dürft Ihr Euch im September freuen:

Resurface – ab 1.9.

The lost brother – ab 1.9.

Cinderella 2 – ab 1.9.

Narcos, Staffel 3 – ab 1.9./Video unten

Hindafing, Staffel 1 – ab 1.9.

Fluch der Karibik – ab 1.9.

Fangbone, Staffel 1 – ab 1.9.

Milk – ab 2.9.

Kick it like Beckham – ab 2.9.

Huih Buh – das Schlossgespenst – ab 2.9.

Cowboys & Aliens – ab 2.9.

Inside Deep Throat – ab 2.9.

Whitney – Can i be me – ab 3.9.

After Earth – ab 3.9.

Marc Maron: To Real – ab 5.9.

Bojack Horseman, Staffel 4 – ab 8.9.

The Expanse, Staffel 2 – ab 8.9.

Greenhouse Comedy – ab 8.9.

Fire Chasers, Staffel 1 – ab 8.9.

Chelsea, Staffel 2 – ab 8.9.

Coco Chanel – ab 13.9.

Ein Chef zum Verlieben – ab 13.9.

Weißes Gold, Staffel 1 – ab 14.9.

Der weite Weg der Hoffnung – ab 15.9.

American Vandal, Staffel 1 – ab 15.9.

Strong Island – ab 15.9.

Veggietales in der Stadt, Staffel 2 – ab 15.9.

Foo Fighters Back and Forth – ab 15.9.

Black Mass – ab 17.9.

Fuller House – ab 22.9.

Der Lego Film – ab 22.9.

Star Trek Discovery, Staffel 1 – ab 25.9.

Mean Girls – ab 26.9.

Designated Survivor, Staffel 2 – ab 28.9.

Big Mouth, Staffel 1 – ab 29.9.

Unsere Seelen bei Nacht – ab 29.9.

Jackass 3 – ab 30.9.