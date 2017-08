Mobiles Surfen: So unterscheiden sich die Anbieter

Zwischen den Mobilfunk-Anbietern gibt es regional betrachtet große Unterschiede.

Das Portal Teltarif hat die deutschen Mobilfunknetze über acht Wochen einem Test unterzogen. Die Netze der Telekom, Vodafone und Telefónica standen in mehreren Regionen der Republik auf dem Prüfstand.

Dabei zeigte sich erneut, dass das Netz der Deutschen Telekom durch Flächenausbau überzeugt. Vodafone hingegen punktet durch engagierten Netzausbau in Ballungsgebieten.

Ausführlicher Test

Die SIM-Karten traten ihren Test abwechselnd in Smartphones unterschiedlicher Hersteller an. Apple war mit iPhone 7 Plus und iPhone SE vertreten.

Getestet wurde in Großstädten wie Berlin, bis hin zu ländlichen Regionen wie Oberwildflecken. Höchster Messpunkt war die Zugspitze. Neben Down- und Upstream wurden auch die Ping-Zeiten berücksichtigt.

Mit der Telekom auch in ländlichen Regionen LTE

Zwar triumphiert Vodafone auf dem Papier mit höchsten Kapazitäten – so liegt in ersten Städten der Ausbau bei bis zu 500 MBits/s – jedoch wird dieser Wert in der Praxis nicht einmal ansatzweise erreicht.

In ländlichen Gegenden steht mit Vodafone und Telefónica noch viel zu oft nur GSM oder EDGE zur Verfügung. Die Telekom hingegen punktet auch in ländlichen Gegenden durch konsequenten LTE-Ausbau oder bietet zumindest UMTS an.

Bei Telefónica/O2 sahen die Tester generell noch deutlichen Ausbaubedarf in Sachen LTE. Den ausführlichen Test könnt Ihr bei Teltarif im Detail nachlesen.