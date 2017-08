McDonald’s wirbt mit mysteriösem Smartphone-Mockup

McDonald’s will wohl auf den weltweiten (Vorab-)Hype rund ums iPhone 8 aufspringen.

Für Aufsehen sorgt gerade in Australien eine Werbung für die McD-App, mit der sich mobil Big Mac & Co. nach Hause ordern lassen. Das Werbefoto zeigt ein iPhone 8 Mockup:

Etliche Kunden haben am heutigen Tag eine solche „iPhone 8“-Werbeanzeige zu sehen bekommen. Das Mockup zeigt den nahezu randlosen Screen, der seit Wochen durch die Gerüchteküche geistert, und oben rechts einen Big-Mac-ähnlichen Button.

Unklar ist, ob der Grafiker von McDonald’s bzw. die Werbeabteilung dies mit Absicht gemacht haben. Leaker Benjamin Geskin beschwert sich aber schon auf Twitter, man habe sein Bild (ungefragt) verwendet.

Jedenfalls wird das McD-Werbebanner fleißig in den sozialen Netzwerken getauscht. So gesehen: mal eben „schön“ an den Apple-Hype rangehängt (via macrumors).