Mayweather gegen McGregor: Box-Hit exklusiv bei DAZN auf Apple TV

In der Nacht zum Sonntag steigt der Boxkampf des Jahres.



Wir erinnern Euch gern noch mal an das Duell zwischen Floyd Mayweather Jr. und Conor McGregor in der Kategorie Boxen vs. Mixed Martials Arts.

Via Apple TV, iPhone und iPad könnt Ihr den Fight exklusiv auf DAZN (App-Store-Link) schauen.

Das Streamingportal DAZN, bei Live-Sportübertragungen immer aktiver und ab 2018 auch im Besitz der Champions-League-Rechte, beginnt am 27. August mit der Übertragung ab 3 Uhr deutscher Zeit.

Zusätzliche Pay-per-view-Gebühren fallen nicht an. DAZN, inzwischen mit einer eigenen App auf Apple TV vertreten, bietet zum Kampf auch Behind-the-Scenes-Berichte.

Wer DAZN noch nicht hat: Im ersten Monat könnt Ihr den Dienst gratis testen, danach kostet ein (jederzeit monatlich kündbares Abo) 9,99 Euro. Die Anmeldung zum Gratis-Test erfolgt über die App oder über die DAZN-Website.

Tausende Sport Events live bei DAZN

Boxen ist aber nicht alles bei DAZN. Der Sender zeigt tausende Sport Events live und in HD. Dazu gehören die Premier League, LaLiga, Serie A und Ligue 1, aber auch die NFL, NBA bis hin zu Darts. Ab diesem Sommer gibt es bei DAZN bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights von jedem Bundesliga- und 2.-Bundesliga-Spiel.