Magnet: Praktischer Fenster-Manager nur kurz reduziert

Besitzer eines Mac sollten sich heute den Rabatt bei der App Magnet anschauen.

Den Fenster-Manager haben wir Euch schon häufig ans Herz gelegt. Aktuell könnt Ihr die produktive und praktische App für kurze Zeit für kleine 1,09 Euro laden.

Normalerweise zahlt Ihr 1,99 Euro für die Anwendung, die bei aktuell über 700 Bewertungen im Schnitt auf eine Bewertung von fünf Sternen kommt.

Magnet spielt dank eines Updates inzwischen auch mit macOS Sierra zusammen. Wer die App noch nicht kennt: Mit der Anwendung sortiert Ihr diverse Fenster auf Eurem Desktop, passt per Shortcut die Fenster-Größen an oder dockt Fenster am Bildschirmrand oder in einer Ecke des Screens an.

Das Durcheinander bei vielen geöffneten Fenstern weicht einem übersichtlichen Bildschirm. Magnet unterstützt sogar bis zu sechs externe Displays.