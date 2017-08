Leckere Demo für iOS 11: AR zeigt Hamburger – den es gar nicht gibt

Augmented Reality mit iOS 11 – auf diese Technik können wir uns tatsächlich freuen.

Zwei neue Demos machen wieder mächtig Lust auf die „Angereicherte Realität“, mit der Apple künftig echte Bilder und virtuelle Einblendungen miteinander verknüpfen will.

Demo 1 (Foto) von Entwickler Kabaq zeigt einen echten leeren Teller vor der Bestellung im Restaurant – auf dem sich dann plötzlich ein virtueller 3D-Hamburger dreht, der tatsächlich aussieht wie echt. So können Gäste schon vor ihrer Bestellung einen Eindruck erhalten, was ihnen der Kellner später serviert. Auch die Nachspeise könnt Ihr in dem neuen Beispiel schon sehen. Und dabei stimmen alle Details, sogar die Größen der Gerichte im Verhältnis zum Teller.

Twitter-Account als beste Quelle

Die zweite Demo zeigt, wie Künstler via AR auf dem iPad malen oder Kunstobjekte erstellen. Das Gesicht in dieser Demo entsteht im künftigen Programm Maker Studio. Solche Demos (und viele mehr) findet Ihr übrigens auf dem enorm interessanten Twitter-Account MadewithARKit, der momentan wohl besten Quelle in Sachen ARKit (via AppleInsider).