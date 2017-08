Kuo: iPhone 8 launcht mit iPhone 7s, 3 Farben, schwer erhältlich

Nach aktuellem Stand scheint die Massenproduktion des iPhone 8 im September zu beginnen.

Die guten Nachrichten für und rund um Apple scheinen nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen vergangenen Woche nicht abzureißen. Heute erreichte die Aktie erstmals einen Wert von über 160 US-Dollar, womit (erneut) der Allzeit-Rekord geknackt wurde – und nun scheint auch das iPhone 8 planmäßig zu erscheinen.

Wie der zuverlässige Experte Ming-Chi Kuo vermeldete, geht das neue Apple-Smartphone bereits im September in die Massenproduktion. Damit würden entgegen bisheriger Berichte vermutlich genug Exemplare bereitstehen, um das Gerät kurze Zeit nach der Präsentation im September an die Kunden zu liefern.

Schon in diesem Jahr würden 45 bis 50 Millionen iPhone 8 das Fließband in Richtung Verkauf verlassen, so der Analyst weiter. Sowohl das iPhone 8 als auch die andern beiden kommenden Modelle, das iPhone 7S und das iPhone 7S Plus, sollen im Übrigen schneller laden können – mit einem optional erhältlichen Lightning-auf-USB-C-Kabel.

Kuo: iPhone 7S und iPhone 7S Plus bereits in Massenproduktion

Die beiden letztgenannten Modell sind laut Kuo schon im Stadium der Massenfertigung, wie apple insider berichtet. Dies könnte darauf hindeuten, dass das iPhone 7S und das iPhone 7S Plus trotz guten Zulieferer-Situation etwas früher als das iPhone 8 erhältlich sein werden.

Und noch eine weitere Exklusiv-Info will der KGI-Mann Kuo haben: Neue iPhones wird es im Herbst nur in drei Farben geben – Schwarz, Silber und Gold.