iPhone 8: Zulieferer boomen, A11-Chip wohl in Massen-Produktion

Natürlich profitiert nicht nur Apple beim Verkauf des neuen iPhone 8.

Auch bei den Zulieferern boomt es bereits im Vorfeld. So meldete Foxconn im Jahresvergleich einen Umsatz von plus 7,5 Prozent. Auch andere taiwanesische Zulieferer von Apple überraschten aktuell mit sehr guten Geschäftszahlen.

Starke Verkäufe, auch bei iPad und MacBooks, haben zu Umsatzsteigerungen im achten Monat in Folge geführt. Unter den 19 taiwanesischen Zulieferern verdient diejenigen Unternehmen am meisten, die mit Apple Geschäfte machen.

Zu den größten Gewinnern gehört dabei die TPK Holding, die Aufträge für iPhone, Apple Watch und Macs von Apple bekommen hatte. Auch Quanta, das sich verstärkt um die Apple Watch und MacBooks kümmert, präsentierte hervorragende Zahlen.

Auch die Zahlen von TSMC dürften in den nächsten Monaten sehr gut ausfallen. TSMC zeichnet für den A11-Chip des neuen iPhone 8 verantwortlich. Aktuell soll die Massen-Produktion dieser Chips begonnen haben, weiß DigiTimes zu berichten. Gut für TSMC: Auch beim iPhone 7s und beim iPhone 7s Plus soll die Firma in die Produktion eingebunden sein.