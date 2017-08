iPhone 8: Rendering des angeblichen Designs mit Hülle

Das iPhone 8 bleibt weiter ein großes Thema in der Gerüchteküche.

Evan Blass, der in der Vergangenheit immer wieder mit Leaks auf sich aufmerksam machte, hat auf Twitter ein Bild gepostet. Es zeigt das – angeblich – finale Design des iPhone 8, so wie es dann in einer Schutzhülle aussehen soll.

Auf dem Foto zu besichtigen: Ein Rendering des iPhones mit dem erwarteten randlosen 5,8 Zoll Display ohne physischen Home Button. Die Hülle verfügt an gewohnter Stelle über Aussparungen für die Lautstärketasten und den Mute-Switch.

Anderer Leaker zweifelt das Foto an

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Bild einer Hülle für das iPhone 8 auftaucht. Über die Fabrikanten geraten immer wieder Bilder an die Öffentlichkeit. Benjamin Geskin, ein anderer bekannter Leaker, hat aber berechtigte Zweifel an der Echtheit des Bildes angemeldet, da die abgebildeten Sensoren auf der Frontseite des Renderings offenbar eine exakte Kopie seiner eigenen Renderings sind.

Fazit: Trotzdem kann man davon ausgehen, dass die Renderings zumindest sehr nahe dem tatsächlichen finalen Design des iPhone 8 entsprechen, wenn man von den Zeichnungen ausgeht, die letzte Woche in der Firmware des HomePod aufgetaucht sind.