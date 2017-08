iPhone 8: Neues Video zeigt drei Farben im Detail

Zeigt YouTuber Danny Winget die kommende Farbauswahl des iPhone 8?



Wie kürzlich berichtet, soll das iPhone 8 in drei Farben erhältlich sein: Schwarz, Silber und Gold. Bisher wurde in Videos meistens nur die schwarze Variante gezeigt. Winget kamen nun Mock-ups aller drei Varianten in die Hände.

Neuer Farbton Kupfer-Gold

Die Modelle in Weiß und Kupfer haben jeweils eine weiße Vorderseite. Das schwarze iPhone kommt gänzlich in Schwarz. Die Kanten bestehen aus Edelstahl und sind an die jeweilige Farbe angepasst. Der Farbton Gold geht mehr in Richtung Kupfer – ein wesentlich dunklerer Farbton als das bisherige Roségold.

Die Gerüchteküche ist sich aber noch immer nicht ganz einig – einige glauben, es könnten bis zu fünf Farbtöne zur Auswahl stehen, wobei das immer unwahrscheinlicher wird.

Was haltet ihr von den vorgestellten Farben? Gefällt euch Kupfer-Gold besser als Roségold?