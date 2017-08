iPhone 8: Neues Software-Konzept für digitalen Home Button

Mit der „HomeBar“ hat ein Designer einen Ersatz für den Home Button im iPhone 8 erdacht.

Dass das iPhone 8 auf der unteren Seite seines randlosen Displays eine Funktionsleiste haben wird, die den physischen Home Button ersetzt wird, wird schon länger gemunkelt. Konkrete Entwürfe dieser Funktion gab es hingegen bisher eher selten.

Der Designer John Calkins hat nun – neben anderen Ideen für iOS-Funktionen – einen möglichen Look für die Software-Leiste entworfen. Sie zeigen in der Mitte einen virtuellen runden Home Button, der in seiner Größe und Farbe verändert und optional auch versteckt werden kann.

Buttons für Benachrichtigungen, Widgets und mehr

Links und rechts davon sind Wahltasten, die den Zugriff auf Benachrichtigungen erlauben bzw. Widgets mit Anzeigen zu verbundenen Kopfhörern oder dem aktuellen Wetter liefern. Da bisher nichts genaueres über iOS 11 auf dem iPhone 8 bekannt ist, handelt es sich hierbei natürlich um reine Spekulation – aber abwegig erscheinen die Ideen nicht.

Was würdet Ihr zu einer derartigen Funktionsleiste im iPhone 8 sagen?