iPhone 8 mit neuem Multi-Dock: Video und Rendering aufgetaucht

Ein neues Video und ein neues Rendering zeigen das iOS 11 Multi-Dock beim iPhone 8.

Wir hatten bereits heute Mittag über die aktuellen Spekulationen um die Integration eines Multi-Docks in der Software des für September erwarteten iPhone 8 berichtet.

Der Entwickler Guilherme Rambo hat nun ein Video auf Twitter veröffentlicht, das das Feature in Aktion zeigen soll.

Zu sehen ist das Öffnen und Schließen von Apps, welches tatsächlich – wie bereits vermutet – den Animationen und der Funktionalität des iOS 11 Docks für iPads aussieht:

This is what the floating dock looks like on an iPhone pic.twitter.com/BbKVIL7yO8

— Guilherme Rambo (@_inside) 30. August 2017