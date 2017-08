iPhone 8: Gesichtserkennung „extrem schnell“ und „bei völliger Dunkelheit“

Die Geschwindigkeit der Gesichtserkennung im iPhone 8 soll extrem schnell sein.



Ein neuer Report aus Asien spricht davon, dass die Erfassung des Gesichts via Face-ID im kommenden iPhone 8 bei einer „Millionstel Sekunde“ liegen werde.

Wie der Korea Herald berichtet, gibt Apple Touch ID im iPhone 8 auf. In der Produktion des OLED-Displays habe man offenbar die wesentliche Probleme gelöst, so dass die Gesichtserkennung auch bei Apple Pay in verschiedenen Neigungswinkeln eingesetzt werden könne.

Face ID funktioniert auch „bei völliger Dunkelheit“

Das System wird laut einem Report des Wall Street Journal auch eine spezielle Infrarot-Technik nutzen, so dass die Gesichtserkennung auch im Dunkeln und bei schwachem Licht funktioniere. Selbst bei völliger Dunkelheit soll Face ID funktionieren, heißt es weiter.