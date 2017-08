iPhone 8 Event mit Keynote am 12. September?

Ein neuer Bericht datiert das iPhone 8 Event mit der Keynote auf den 12. September.

Nachdem der Blogger Benjamin Mayo am 17. August – iTopnews.de berichtete – den 6. September für ein iPhone 8 Event in den Ring geworfen hatte, zieht nun das französische Portal Mac4Ever nach. Und hält dagegen: Die Keynote werde am Dienstag, 12. September, über die Bühne gehen.

Die Kollegen wollen ihre Informationen von den französischen Providern Orange und SFR erhalten haben.

Notiz am Rande: Schon einmal wurde ein neues iPhone am 12. September vorgestellt. Das war im Jahr 2012, es handelte sich seinerzeit um das iPhone 5.

Erstverkaufstag 22. September?

Stimmen die Infos von Mac4Ever, dann wäre eine Vorbestellung der neuen Modelle ab 15. September denkbar. Der 22. September könnte dann der offizielle Erstverkaufstag sein. Kurz davor könnte Apple auch iOS 11 für alle User freigeben.

Von Apple gibt es noch keinen offiziellen Termin für eine Keynote. Möglich, dass Cupertino sich in Kürze dazu bei ausgewählten Pressevertretern mit einer Einladung meldet.