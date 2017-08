iPhone 8 Event: Apple kündigt offiziellen Livestream an

Apple hat nun auch einen Livestream für das iPhone 8 Event am 12.9. angekündigt.

Vor wenigen Stunden hat Apple das iPhone 8 Event für übernächsten Dienstag terminiert – iTopnews.de berichtete. Nun wurde auch ein offizieller Livestream des Abends auf der Apple-Homepage bestätigt. Er startet am 12. September um 10 Uhr morgens in Kalifornien, also 19 Uhr abends in Deutschland (MESZ).

Für das Event, welches das erste im neuen Steve Jobs Theater im Apple Park sein wird, wird vor allem das neue iPhone 8 erwartet. Außerdem im Gespräch sind eine neue Apple Watch, ein Apple TV mit 4K-Funktion sowie der öffentliche Start der großen Updates aller Apple-Betriebssysteme.