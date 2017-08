iPhone 8: Das bedeutet das große Display für Entwickler

Neue Details über das Display des iPhone 8 zeigen Entwicklern, wo es bald langgehen könnte.

Nicht nur gibt es mittlerweile einige ziemlich überzeugende Mockups des iPhone 8, auch erste Specs scheinen bekannt geworden zu sein. Denn aktuell fand der Entwickler Steve Troughton-Smith heraus, dass das iPhone 8 sehr wahrscheinlich eine Auflösung von 1125×2436 Pixeln haben wird.

Er entdeckte dies bei einer weiteren Untersuchung der HomePod-Firmware heraus, die bislang unter anderem eine von Apple stammende Skizze des iPhone 8 hervorbrachte – iTopnews.de berichtete. Allen Pike, seines Zeichens ebenfalls Entwickler, hat nun überlegt, was die vom Smith spekulierte Auflösung für Entwickler bedeuten könnte.

Zunächst einmal natürlich mehr Platz auf dem Display. Entwürfe in seinem zugehörigen Artikel zeigen, wie viel mehr Raum auf einer kontinuierlichen Display-Ansicht des iPhone 8 im Vergleich zum iPhone 7 vorhanden sein würde.

Funktionsleiste statt Home Button als Standard-Element in iOS

Es kommen noch zwei weitere Elemente zur Überlegung hinzu: Der wohl komplett fehlende Home Button und die vermutlich aufgetrennte obige Statusleiste. Pike transformiert den Bereich des Home Button in seinen Entwürfen in eine Funktionsleiste, in deren Zentrum ein digitaler Home Button steht. Die Statusleiste stellt er sich wie im obigen Design vor.

Die Funktionsleiste führt nicht nur zu mehr Platz für App-Inhalte im Zentrum des Displays, sondern auch einfacher zu erreichende Navigationselemente am unteren Rand des Bildschirms. Als Nebeneffekt wäre es durch das so entstehende Seitenverhältnis auch leichter, bereits bestehende Apps auf die Größe des neuen Bildschirm-Teils für deren Inhalt zu skalieren.

Schlüssiger Entwurf von iOS auf dem iPhone 8

Pikes Ideen klingen demnach ziemlich schlüssig. Natürlich wird sich ihr Wahrheitsgehalt erst bei der tatsächlichen Geräte-Vorstellung überprüfen lassen, aber basierend auf den aktuellen Informationen und daraus entstehenden Spekulationen ist dies der schlüssigste Entwurf des iOS-Layouts auf dem iPhone 8 – bis jetzt.