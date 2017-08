iPhone 8: Apple Pay als Bezahlmöglichkeit via Face ID?

In der HomePod-Firmware von Apple finden sich weitere Infos zu möglichen zukünftigen Apple-Geräten.

So zeigt sich in den Tiefen des Codes, dass Apple womöglich plant, die Apple-Pay-Bezahloption per Gesichtserkennung zu ermöglichen.

Der Entwickler @r_idn vermutet dies auf Twitter, da er in der HomePod-Firmware im String von com.apple.passbook.payment Referenzen zu „pearl.field-detect“ und „pearl.pre-arm“ entdeckt hat. Pearl ID soll dabei der Codename für Apples neue Face ID sein…

Eigentlich ist die Frage noch ungeklärt, ob Apple beim iPhone 8 auf Touch ID oder Face ID (Gesichterskennung) setzen wird. Aktuell wird ein Bezahlvorgang für Apple Pay mit Touch ID ausgelöst. Die Authentifizierung erfolgt mit Hilfe des Fingerabdrucks. Face ID wäre hier ein Quantensprung. Und noch einmal deutlich komfortabler.

Mehr Daten im Abgleich bei Face ID

Generell gilt als sicher: Mit Face ID soll die Sicherheit steigen, denn damit werden mehr Daten abgeglichen als mit einem Fingerabdruck. Trotzdem: Die mögliche Umsetzung im iPhone8 bleibt noch unklar. Wenn Apple den Wechsel zu Face ID wagt, gehen wir mal davon aus, dass das System dann auch (besser) funktioniert als Touch ID.

Apple Pay mit Europa-Expansion

Apropos Apple Pay: Apple weitet den Dienst künftig weiter in Europa aus. Finnland, Dänemark und Schweden gehen bis Ende 2017 an den Start. Wann es hierzulande losgeht, steht weiterhin nicht fest.