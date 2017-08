iPhone 8: 3D-Sensoren von Apple laut Kuo Qualcomm weit voraus

Apple-Experte Ming-Chi Kuo hat sich zu den mutmaßlichen 3D-Sensoren des iPhone 8 geäußert.

Im nächsten Smartphone von Apple werden wohl mit Bauteilen von Zulieferer TSMC gefertigte 3D-Sensoren für ein neuartiges, besseres Kamera-System verbaut sein. Auch Qualcomm, der Hersteller von LTE-Modems, mit dem Apple derzeit einen Rechtsstreit führt, soll solche Sensoren bauen – nur offenbar bei weitem nicht so erfolgreich.

Der gut vernetzte Apple-Kenner Ming-Chi Kuo meint nämlich jetzt in einem Report, dass Qualcomm in Sachen Entwicklungsfortschritt Cupertino um zwei Jahre hinterher sei. Frühestens 2019 könne die Firma erste funktionierende Bauteile ausliefern, wie 9to5Mac berichtet.

Apple wieder Erster bei einer „revolutionären Technologie“

Somit würde sich die Integration der Technologie in Android-Smartphones verzögern. Das ist natürlich ein klarer Vorteil für Apple – das also vermutlich wieder einmal als erste Firma den Massenmarkt mit einer „revolutionären Technologie“ beglücken wird, wie Kuo die 3D-Features in der Frontkamera des iPhone 8 schon im Voraus adelte.