iPhone 7s soll etwas dicker als iPhone 7 werden

Auch in Bezug auf das iPhone 7s nimmt die Flut an neuen Infos nicht ab.

Nun hat sich Techno Buffalo mit einem neuen Beitrag zum Thema eingeschaltet. „Vertrauenswürdige und zuverlässige Quellen“ erzählen, dass das für kommenden Monat erwartete iPhone 7s etwas dicker als sein Vorgänger, das iPhone 7, sei.

Grund dafür soll die neue Rückseitenkonstruktion aus Glas sein, die für die Integration von kabellosem Laden benötigt wird. Dies besagte vor zwei Wochen auch ein Bericht, dessen Quellen Kontakt zum iPhone-Zulieferer Foxconn haben sollten – iTopnews.de berichtete.

Sind dies die Abmessungen von iPhone 7s und iPhone 7s Plus?

Der neue Report nennt sogar die angeblich genauen Abmessungen: Das iPhone 7s soll demnach 138,44 mm x 67,26 mm x 7,21 mm groß sein, wohingegen das iPhone 7 aktuell 138,3 mm x 67,1 mm x 7,1 mm misst.

Die Größe des iPhone 7s Plus soll 158,37 mm x 78,1 mm x 7,41 mm gegenüber 158,2 mm x 77,9 mm x 7,3 mm beim iPhone 7 Plus betragen. Sollten diese Abmessungen der Wahrheit entsprechen, dürfte die Größenverschiebung bei tatsächlicher Nutzung der Geräte kaum bemerkbar sein – deutlich weniger in jedem Fall als das veränderte Design.