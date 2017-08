iPhone 2018 soll mit riesigem 6,5″ Display kommen

Aktuell steht noch nicht mal fest, wie das iPhone 8 offiziell ausschauen wird.

Aber kurioserweise wird in Asiens Zuliefererkette, genauer aus Samsung-Kreisen, bereits über das iPhone 2018 spekuliert. Frühere Gerüchte werden dabei wiederholt: Das nächste OLED-iPhone im Jahr 2018 soll ein riesiges Display erhalten. Die Größe soll bei fast 6,5″ liegen, genauer: 6,46″.

Während das iPhone 8 im September wohl Display-größentechnisch zwischen dem 4,7″ iPhone 7 und dem 5,5″ iPhone 7 Plus liegt, soll 2018 demnach „bigger better“ sein.

Apple soll zwar auch ein 5,28″ OLED iPhone für 2018 in Erwägung gezogen haben, doch die Planungen habe man laut einem Bericht des Korea Herald verworfen. Für 2018 stehe daher „nur“ das 6,46″ OLED-iPhone auf der Agenda, heißt es in dem Report weiter. Dennoch muss sich dieses spekulative Gerücht im Laufe der nächsten Monate natürlich erst verdichten. Denken wir also fortan erst mal wieder ans neue iPhone 8…