iOS und Mac: Die besten Apps der Woche (KW 32/17)

Traditionell küren wir immer die besten neuen Apps der Woche – unsere Empfehlungen.

Aus dem großen Stapel der iOS- und Mac-Neuerscheinungen fassen wir einmal wöchentlich die lohnenswerten Apps in unserer Übersicht zusammengefasst.

Viel Spaß beim Downloaden der Redaktions-Favoriten.

iTopnews-iOS-Favorit der Woche

Swim Out: Dieser rundenbasierte Puzzler versetzt Euch an einen sonnigen Pool, den Ihr mit Eurer Spielfigur strategisch bis zur Leiter durchschwimmen sollt. Im Verlauf der insgesamt 100 Level wird es immer schwieriger, dabei nicht mit anderen Urlaubern zu kollidieren.

Swim Out Spiele universal Keine Bewertungen 152 MB 2,99 €

Unsere weiteren iOS-Favoriten

radio.de: Eine der bekanntesten Radio-Apps für iPhone und iPad ist mit über 30.000 Internet-Radiosendern nun auch auf Apple TV verfügbar.

Songbirds: Die Mischung aus Musik-Software und Spiel erlaubt Euch, ohne Vorkenntnisse vielschichtige Klangkunstwerke zu erzeugen – und liefert dazu noch eine meditative visuelle Erfahrung.

Amigo Pancho 2 Puzzle Journey: Der zweite Teil des App-Store-Hits Amigo Pancho ist heute endlich im Store erschienen. Das Spielprinzip bleibt gleich: Zwei Luftballons dürfen nicht gleichzeitig zerplatzen.

Plotagraph+: Aus Euren iPhone- und iPad-Fotos werden dank dieser App animierte Bilder, die Ihr auch nach dem Bearbeiten direkt mit Freunden teilen könnt. Dazu stehen nach der anfänglichen Wahl des Motivs in Plotagraph+ vielfältige Bearbeitungsoptionen zur Verfügung.

Danmaku Unlimited 3: Für einen kurzzeitig geringer angesetzten Startpreis erhaltet Ihr mit diesem Game einen Arcade-Shooter der Extraklasse – mehr Details hier bei uns:

Cat Quest: Mit einer liebenswürdigen Katze streift Ihr durch eine offene Spielwelt mit 60 Dungeons sowie ebensoviele Nebenmissionen und erlebt dabei viele Abenteuer.

kubrain: Dieses Denkspiel transformiert das Match-3 Gameplay in die dritte Dimension. In endlos neuen Herausforderungen sollen heranrollende Würfel farblich passend nebeneinander platziert werden.

kubrain Spiele universal Keine Bewertungen 100 MB 1,09 €

Space Pilot 2094: Das Retro-Spiel ist das erste von vier angekündigten ähnlichen Games des Entwicklers Mark Stoneham. Es kostet zum Start nur die Hälfte des eigentlichen Preises und lässt Euch wie in 80er-Spielhallen 2D-Asteroiden ausweichen, so lange es geht.

The Quest – Celtic Rift: In der neuesten Quest-Erweiterung gibt es neue Missionen im weit entfernten Land Loegria, das ein wenig an die rauhen Bezirke der britischen Inseln erinnert.

Standby – Lightning fast Platformer: Der Titel ist hier Programm, denn Ihr rast in irrer Geschwindigkeit durch die bunten Leveln dieses Arcade-Runners.

RayCrisis: Gestern bereits ist der dritte und letzte Teil der Shooter-Serie von Taito erschienen, die erstmals in den 90ern das Licht der Welt erblickte. Drei verschiedene Schiffe ballern in zwei Spiel-Modi dabei alles ab, was ihnen in die Quere kommt – hier entlang zu unserer ausführlichen Besprechung.

RAYCRISIS Spiele universal Keine Bewertungen 103 MB 10,99 €

Strike Team Hydra: Die Macher von Demon’s Rise haben endlich Ihr neuestes Taktik-RPG veröffentlicht. Ihr spielt darin Space-Marinesoldaten in den Weiten des Alls.

1812 – The Invasion of Canada: Die jüngste Simulation aus dem Hause Hexwar zeichnet auf iPhone und iPad die Invasion Kanadas durch amerikanische Truppen im Kampf gegen die Briten nach.

iTopnews-Mac-Favorit der Woche:

Peregin: Rätsel-Freunde können mit diesem Sci-Fi-Fantasy-Abenteuer in fünf Kapiteln in kunstvoll animierte Welten eintauchen und darüber die Zeit vergessen…

Peregrin Spiele Keine Bewertungen 272 MB 16,99 €

Unsere weiteren Mac-Favoriten:

Secrets of Magic – The Book of Spells: Auch am Mac erfreuen sich Match-3-Games größter Beliebtheit. Mit dieser Neuerscheinung wird das bekannte Gameplay mit einer Story um ein Kidnapping angereichert.

Standby – Lightning fast Platformer: Oben schon für iOS erwähnt, kann diese neue Game-App auch in einer Mac-App-Version geladen (und empfohlen) werden.