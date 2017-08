iOS-Standardsuchmaschine: Zahlt Google dafür drei Mio. Dollar?

Dagegen waren die 222 Millionen Euro für Neymar ja richtig günstig!

Dass Google kräftig dafür bezahlen muss, dass es als Standard-Suchmaschine unter iOS voreingestellt ist, ist ja altbekannt. Aber wie viel Google dafür auf den Tisch des Hauses Apple blättern muss, wussten wir noch nicht.

Toni Sacconaghi vom Analyse-Unternehmen Bernstein will nun konkrete Zahlen erfahren haben.

Demnach muss Google mittlerweile drei Milliarden Dollar (2,55 Milliarden Euro) pro Jahr für die Rolle als „offizielle“ Suchmaschine auf iPhone und iPad bezahlen. Somit würde Google 5 Prozent des aktuellen Jahresgewinns von Apple beisteuern, und sogar 25 Prozent des jüngsten Ergebnisanstiegs.

2014 war es „nur“ eine Milliarde

Die einzigen konkreten Zahlen zu diesem Thema, die bisher bekannt waren, stammen aus einem Gerichtsverfahren. Demnach hat Google im Jahr 2014 „nur“ eine Milliarde Dollar an Apple bezahlt. Offenbar sind die Preise seither regelrecht über den Markt geflogen.

Das Google-Geld trägt also kräftig zum Wachstum des Bereichs Services bei, der Apple zuletzt so viel Freude gemacht hat. Und wenn sich die Geschäfte von Apple und Google weiterhin so positiv entwickeln, dürften die drei Milliarden Dollar noch längst nicht das letzte Wort sein.

(via BusinessInsider)