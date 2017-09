iOS 11 Public Beta 8 von Apple freigegeben

Nach der iOS 11 Beta 9 für Entwickler geht es nun für Public-Beta-Tester weiter.

Gerade hat Apple die Public Beta 8 von iOS 11 für alle Public-Beta-Tester veröffentlicht (danke s.gmx, Valerion und Good Shepherd). Alle Teilnehmer am Public-Beta-Programm von Apple werfen also am besten noch mal ihre Geräte an.

iOS 11 wird rund um das Event am 12. September für alle Nutzer freigegeben. Die letzten Betas verfeinern das neue Betriebssystem und beheben in erster Linie Bugs.