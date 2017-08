iOS 11 Public Beta 7 jetzt für alle Tester verfügbar

Jetzt kommen auch die Public-Beta-Tester noch am späten Abend zum Zug.

Gerade eben hat Apple die iOS 11 Public Beta 7 für alle Teilnehmer am Public-Beta-Testprogramm freigegeben. Die Beta 7 folgt der Beta 8, die heute am früheren Abend wie von iTopnews.de berichtet an alle Entwickler ausgegeben worden ist.

Wie immer gilt: Viel Spaß beim Ausprobieren.

Für alle User steht iOS 11 dann im September bereit, zeitnah zur Präsentation des neuen iPhones, vermutlich am 12. September auf einem Event im Steve-Jobs-Theater des neuen Apple Parks (danke watchOS_User).