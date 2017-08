iOS 11: Neue AR-Demo zeigt interessantes Fingermalen

Unsere tägliche ARKit-Demo gib uns heute – und schon ist sie da…

Der neueste Clip ist garantiert nicht die spektakulärste AR-Demo, die Ihr bisher gesehen habt. Sie zeigt aber einmal mehr die faszinierenden Möglichkeiten der neuen Technik, die mit iOS 11 zweifellos für viel Furore sorgen wird.

Entwickler Osama Abdel-Karim zeigt uns, wie man via ARKit mit den Fingern malen kann – beziehungsweise, so tun kann, als ob. Denn natürlich ist in der Demo gar keine echte Farbe im Spiel, auch hier wird AR für eine hübsche Trickserei genutzt.

Die Pointe am Ende

Die Demo dauert nur 32 Sekunden, und Ihr solltet trotz überschaubarer Dramatik auf jeden Fall bis zum Ende durchhalten. Denn am Schluss erwacht das gezeichnete Objekt plötzlich in 3D zum Leben. Ein Blogeintrag samt Sourcecode erklärt, wie’s funktioniert.

(Via 9to5Mac)