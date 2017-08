iOS 11 Beta 7 zeigt versteckte iPhone-Funktionen (Videos)

Der Entwickler Guilherme Rambo hat äußerst spannende Entdeckungen in iOS 11 Beta 7 gemacht.

Im Code versteckten sich einige Videos. Sie zeigen bislang nicht von Apple zum Einsatz gebrachte Funktionen in einem kurzen Tutorial.

Die Videos wurden laut Rambo im Mai, vor der iOS-11-Präsentation auf der WWDC, gedreht. Das legt den Schluss nahe, dass Apple sich intern entschieden hat, diese Funktionen nicht zum Einsatz zu bringen.

Im ersten Video lässt sich auf dem Sperrbildschirm durch einen Swipe nach rechts das Control Center öffnen. Führt Ihr diese Geste aktuell aus, wird die Kamera-App geöffnet.

This is also interesting pic.twitter.com/JdYDhZDkev

— Guilherme Rambo (@_inside) 21. August 2017