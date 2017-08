In HomePod Firmware: Apple TV mit 4K und Apple Watch mit SIM

Und weiter geht es mit Entdeckungen in der von Apple veröffentlichten HomePod-Firmware.

Gab es in den letzten Tage schon einige interessante Funde in der (aus Versehen?) präsentierten Firmware, etwa hier und hier, ist noch immer nicht das Ende der Fahnenstange in der HomePod-Firmware-Analyse erreicht.

Nun ebenfalls neu entdeckt: Strings mit der Bezeichnung Gizmo in Zusammenhang mit dem Kürzel SIM. Dabei ist Gizmo der Apple-Watch-Codename. Damit haben sich die ersten Entdeckungen, dass die Watch eine eigene LTE-Anbindung im Herbst bekommt, noch einmal bestätigt.

Es geht aber noch weiter. Bei iTunes gab es in Großbritannien – iTopnews.de berichtete – schon kurzzeitig 4K- und HDR-Inhalte als Ansicht. Dabei kann Apple TV noch gar nicht 4K darstellen, sondern nur Full HD.

Auch die HomePod-Firmware zeigt nun 4K-Hinweise. Das nächste Modell, das wohl auch im Herbst vorgestellt wird, sollte dann neben 4K auch Dolby Vision und HDR10 unterstützen.