Im Video: Schon in den 80er Jahren große Leaks bei Apple

Gibt es wirklich erst seit dem Start des iPhones Leaks aus dem Hause Apple? Von wegen.

Bereits im letzten Jahrtausend wurde heftig über Apples Neuheiten spekuliert, nun ist sogar ein alter und spannender TV-Bericht aufgetaucht. So schafften es bereits in den 1980er-Jahren große Apple-Leaks sogar bis in die TV-News.

Gewaltiger Leak im TV

Die amerikanische Website Fast Company hat nun einen Bericht über solch einen Leak auf einem alten Videoband gefunden und digitalisiert. In der Sendung des regionalen TV-Senders KGO wird das Tech-Media-Urgestein David Bunnel zu einem gewaltigen Leak interviewt.

Geheim-Infos über einen streng geheimen tragbaren Macintosh

Die Sendung wurde 1988 im Großraum San Francisco ausgestrahlt. Bunnel, der unter anderem Gründer der Zeitschrift MacWorld war, berichtet in diesem Interview, wie es zu dem Leak kam. Einem Kontakt der Wochenzeitschrift Macintosh Today wurde damals, durch einen Apple-Mitarbeiter, ein 160 Seiten langes Dokument über den Macintosh Portable zugespielt.

Kein PR-Gag von Apple

Die Moderatoren Pete Wilson und Suzanne Saunders zeigten sich skeptisch. Sie vermuteten eine gezielte PR-Aktion Apples hinter dem Leak. Bunnel hingegen versicherte, dass es sich um einen echten Leak handelt und Apple keinerlei Interesse daran haben könne, solch bedeutende Betriebsgeheimnisse der Öffentlichkeit zukommen zu lassen.

Der Macintosh Portable war der erste tragbare Mac und erschien im Jahre 1989. Mehr über den Großvater des MacBook könnt Ihr bei Mactracker erfahren.